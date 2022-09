Youth League in London: Nächster Punkt für die Salzburger Talente

Jahr für Jahr hält Salzburg in der Youth League mit Top-Klubs mit, die noch mehr Millionen in den Nachwuchs pumpen. So ist es auch heuer: Die U-19 von Red Bull holte mit einem 1:1 bei Chelsea im zweiten Spiel den zweiten Punkt. Milan ist der Tabellenführer mit vier Zählern, vor Salzburg und Zagreb.

In der ersten Hälfte war Chelsea überlegen, Salzburg wurde vereinzelt gefährlich.