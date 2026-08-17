Nicht-Schwimmer: Fußball-Profi (20) ertrank fast im Swimmingpool

Fußballprofi Yael Trepy vom italienischen Serie-A-Klub Cagliari Calcio liegt nach einem Badeunfall auf Sardinien auf der Intensivstation. Der Verein teilte mit, der 20-jährige Mittelstürmer aus Frankreich werde derzeit in einem Krankenhaus in Sassari behandelt.

Cagliari stehe in Kontakt mit der Klinik sowie der Familie des Spielers. Trepy war Medienberichten zufolge am Wochenende in einem Swimmingpool einer Villa an der Costa Smeralda in Schwierigkeiten geraten.

Wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete, soll er nicht schwimmen können und in den tieferen Bereich des Beckens geraten sein. Er wurde demnach aus dem Wasser geholt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Der Verein machte keine Angaben zum genauen Gesundheitszustand von Trepy und bat, die Privatsphäre des Spielers und seiner Familie zu respektieren. Cagliari kündigte an, über neue Entwicklungen zu informieren. Bei Instagram schrieb der Club mit Herzen versehen: „Forza Yael, wir stehen alle hinter dir.“