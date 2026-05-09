ÖFB-Stars treffen, Leipzig fixiert Platz in der Champions League

Xaver Schlager wird seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern und RB Leipzig im Sommer verlassen. Wohin, darüber herrscht seit geraumer Zeit schon großes Rätseln. Nun wird damit spekuliert, dass der 28-Jährige seinem Ex-Trainer und Förderer Marco Rose nach England folgt. Der Deutsche wird Trainer beim AFC Bournemouth in der Premier League . Vielleicht hat Schlager auch längst ganz wo anders unterschrieben und es wird erst nach Saisonende verkündet.

Am Samstag hat sich der Teamspieler jedenfalls gebührend von den Leipziger Fans verabschiedet. In seinem letzten Heimspiel brachte Schlager die Sachsen gegen St. Pauli aus kurzer Distanz mit 1:0 in Führung. Nach 90 Minuten stand ein 3:1-Sieg zu Buche.

Platz drei fixiert

Damit hat Leipzig den dritten Tabellenplatz und die Qualifikation für die Champions League abgesichert. Um den vierten und letzten Startplatz in der Königsklasse kämpfen Stuttgart (4.) und Hoffenheim (5.). Leverkusen ist nach der gestrigen 1:3-Niederlage in Stuttgart praktisch aus dem Rennen. Stuttgart und Hoffenheim sind nach ihren gestrigen Siegen punktegleich.