WSG Tirol lässt Lukas Grgic nicht zum LASK ziehen

Geht er, oder geht er nicht? Seit Wochen dreht sich bei WSG Tirol alles um Lukas Grgic. Der zentrale Mittelfeldspieler war im Herbst einer der Lichtblicke beim Aufsteiger, der Elan und die Zweikampfstärke des 24-Jährigen sind auch anderen Klubs nicht verborgen geblieben.

So bekundete der LASK großes Interesse an Grgic und trat diesbezüglich auch schon vor längerer Zeit mit den Tirolern in Kontakt. Anfänglich hatten sich die Verantwortlichen von WSG Tirol sogar ernsthaft Gedanken über einen Abgang des dynamischen Mittelfeldspielers gemacht, doch nun ist ein Wechsel vom Tisch.