WSG Tirol holt einen ehemaligen Chelsea-Spieler

WSG Tirol wurde noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv. Und dabei blieb das Schlusslicht der vergangenen Saison seiner neuen Linie treu: Die Tiroler setzen ab sofort auf die junge Welle, im Sommer verpflichteten sie keinen Spieler, der älter als 23 ist. Auch Renny Piers Smith erfüllt dieses Anforderungsprofil.

Der niederländische Mittelfeldmann ist erst 23, für sein Alter aber schon weit herumgekommen. Schon in jungen Jahren wechselte Smith auf die Insel und erhielt seine fußballerische Ausbildung im Nachwuchs von Chelsea und Arsenal. Der Durchbruch gelang ihm dort allerdings nicht.

In den vergangenen Jahren wechselte Renny Smith häufig die Vereine. Er stand bei Burnley (U-23) und GAIS Göteborg unter Vertrag, ehe er nach Italien wechselte und dort für Vicenza, Mantova und den FC Südtirol auflief. Insgesamt war er bereits bei acht Klubs, zuletzt spielte er in der zweithöchsten niederländischen Spielklasse für Dordrecht. Jetzt soll ihm in Wattens der Durchbruch gelingen.

"Renny hat uns im Training und im Testspiel gegen Union Berlin überzeugt", sagt WSG-Coach Thomas Silberberger. "Als beidbeiniger Spieler kann Renny auf mehreren Positionen im Mittelfeld spielen."