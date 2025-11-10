Offiziell begann der Lehrgang auf Zypern am Montagabend um 19 Uhr mit dem gemeinsamen Abendessen. Dann waren auch die letzten Teamspieler auf der Mittelmeerinsel eingetrudelt. Ab Dienstag startet die Vorbereitung auf das WM-Qualifikationsspiel gegen Zypern am Samstag so richtig. "Erst da werden wir sehen, wie wer drauf ist. Am Mittwoch dann sollten alle dabei sein", so der Fahrplan von Teamchef Ralf Rangnick, der mit den Begebenheiten sehr zufrieden ist. "Die Trainingsplätze sind top, das Wetter ist schöner als in Wien. Vom Hotel her haben wir es gut getroffen, wir können uns sicherlich gut vorbereiten."

Die Schwerpunkte für den Zypern-Lehrgang liegen mehr oder weniger auf der Hand. Zuerst darauf schauen, wer fit ist. "Also im Sinne von gesund. Und dann müssen wir darauf achten, wie jeder Spieler auch Match-fit ist", erklärt Rangnick. "Ich möchte mich früh entscheiden, wie wir spielen und mit welcher Elf." Spätestens am Donnerstag soll das Feintuning stattfinden. "Wir werden die Teams im Training so zusammenstellen, wie es auch mit dem Spiel zu tun haben soll."

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/GEORG HOCHMUTH / GEORG HOCHMUTH