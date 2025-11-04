WM-Qualifikation: Rangnicks ÖFB-Kader mit einem Debütanten

Am kommenden Montag trifft sich Österreichs Nationalteam der Männer in Zypern, wo man sich fünf Tage lang gemeinsam auf das Finale in der WM-Qualifikation vorbereitet. Am 15. November trifft man dann in Limassol auf die Gastgeber, drei Tage später kommt es in Wien zum letzten Spiel gegen Bosnien-Herzegowina.

Wie es um die Ausgangslage bestellt ist und wie viel Punkte das Team von Ralf Rangnick im Fall der Fälle noch braucht, lesen Sie hier.