WM-Qualifikation: Rangnicks ÖFB-Kader mit einem Debütanten
Am kommenden Montag trifft sich Österreichs Nationalteam der Männer in Zypern, wo man sich fünf Tage lang gemeinsam auf das Finale in der WM-Qualifikation vorbereitet. Am 15. November trifft man dann in Limassol auf die Gastgeber, drei Tage später kommt es in Wien zum letzten Spiel gegen Bosnien-Herzegowina.
Wie es um die Ausgangslage bestellt ist und wie viel Punkte das Team von Ralf Rangnick im Fall der Fälle noch braucht, lesen Sie hier.
Am Dienstag gab der Teamchef jedenfalls seinen Kader für die beiden Spiele bekannt. Im Aufgebot steht mit Nicolas Kristof auch ein Debütant. Der Goalie vom deutschen Zweitligisten SV Elversberg wird als vierter Tormann neben Alexander Schhlager, Patrick Pentz und Nikolas Polster nach Zypern fliegen. Die zuletzt etatmäßige Nummer drei, Genk-Legionär Tobias Lawal, ist weiterhin verletzt.
Ansonsten gibt es in Rangnicks Aufgebot keine Überraschungen. Der 67-Jährige nominierte insgesamt 26 Mann, darunter 22 Feldspieler. Der zuletzt bei seinem Verein Real Madrid angeschlagene Kapitän David Alaba ist ebenso dabei, wie Rekordtorschütze und Rekordteamspieler Marko Arnautovic.
Zwei etablierte Teamspieler kehren nach Verletzungen zurück: Xaver Schlager, im Oktober nicht dabei, kehrt ebenso zurück wie Patrick Wimmer. Beide waren zuletzt verletzt.
