"Teamgeist" begleitet das ÖFB-Team auf dem Weg durch die Qualifikation
Nach der ersten Staffel geht es ab 19. Dezember 2026 weiter. Dann startet auf Canal+ die zweite Staffel von "Teamgeist - Unser Weg". Diesmal begleitet die Serie das österreichische Nationalteam auf seiner emotionalen, langen und steinigen Reise durch die Qualifikation zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026, heißt es im Pressetext.
In vier neuen Folgen werden Höhen und Tiefen der Qualifikation zur WM gezeigt und Einblicke hinter die Kulissen geliefert.
"Die neue Staffel zeigt eindrucksvoll, was unser Nationalteam ausmacht: Energie, Zusammenhalt und den unerschütterlichen Glauben an das gemeinsame Ziel", sagt ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzender Josef Pröll. "Diese Serie erzählt nicht nur die sportliche Geschichte unseres Nationalteams in der WM-Qualifikation, sondern bietet auch tiefe Einblicke ins Innenleben. Sie transportiert jenen besonderen Teamgeist, der unsere Mannschaft auszeichnet und ganz Österreich auf dem Weg zur WM begeistert und verbindet."
Zudem erzählen die neuen Folgen persönliche Geschichten von den Spielern und ihren Familien.
Kommentare