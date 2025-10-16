"Teamgeist" begleitet das ÖFB-Team auf dem Weg durch die Qualifikation

Nach der ersten Staffel geht es ab 19. Dezember 2026 weiter. Dann startet auf Canal+ die zweite Staffel von "Teamgeist - Unser Weg". Diesmal begleitet die Serie das österreichische Nationalteam auf seiner emotionalen, langen und steinigen Reise durch die Qualifikation zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026, heißt es im Pressetext.

In vier neuen Folgen werden Höhen und Tiefen der Qualifikation zur WM gezeigt und Einblicke hinter die Kulissen geliefert.