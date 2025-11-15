Fährt Österreich zur WM? So steht es bei Bosnien gegen Rumänien
Tag der Entscheidung: Das ÖFB-Team hat die Pflicht erfüllt. Wenn Bosnien nicht gewinnt, ist die WM-Teilnahme fix.
Tag der Entscheidung in der WM-Qualifikation. Mit dem Sieg auf Zypern vor 1.700 mitgereisten Fans haben die Österreicher die Pflicht erfüllt. Für den unumstößlichen Gruppenrang 1 und damit das fixe WM-Ticket braucht das ÖFB-Team Schützenhilfe von Rumänien im Spiel in Bosnien.
Im Match Bosnien vs. Rumänien geht es nun um die Ausgangslage für Österreich.
Bosnien lag vor dem Spiel mit 13 Punkten hinter Österreich auf Rang 2, Rumänien mit 10 Punkten direkt dahinter.
- Verliert Bosnien zuhause oder holt nur ein Unentschieden, ist Österreich der erste Gruppenrang nicht mehr zu nehmen.
- Gewinnt Bosnien heute gegen Rumänien, kommt es zum Endspiel am Dienstag im Ernst-Happel-Stadion. Denn dann liegt Bosnien nur zwei Punkte hinter Österreich und könnte mit einem Sieg in Wien noch den ersten Platz holen.
Sollte Österreich die Gruppe als Zweiter beenden, verpasst die Nationalelf zwar die direkte Qualifikation, hätte aber über das Play-off noch die Chance auf ein WM-Ticket.
