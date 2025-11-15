Fährt Österreich zur WM? So steht es bei Bosnien gegen Rumänien

Tag der Entscheidung in der WM-Qualifikation. Mit dem Sieg auf Zypern vor 1.700 mitgereisten Fans haben die Österreicher die Pflicht erfüllt. Für den unumstößlichen Gruppenrang 1 und damit das fixe WM-Ticket braucht das ÖFB-Team Schützenhilfe von Rumänien im Spiel in Bosnien.

Im Match Bosnien vs. Rumänien geht es nun um die Ausgangslage für Österreich.

Bosnien lag vor dem Spiel mit 13 Punkten hinter Österreich auf Rang 2, Rumänien mit 10 Punkten direkt dahinter.