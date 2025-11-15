WM-Qualifikation live: So startet Österreich auf Zypern

Jetzt geht's los! Der Tag der Entscheidung in der WM-Qualifikation ist gekommen. Mit einem Sieg der favorisierten Österreicher auf Zypern könnte der Grundstein für das direkte WM-Ticket gelegt werden.

Dann gilt es aber noch das spätere Match Bosnien vs. Rumänien abzuwarten. Gewinnt Bosnien zuhause nicht, ist Österreich der erste Gruppenrang nicht mehr zu nehmen.