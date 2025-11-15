WM-Qualifikation live: So startet Österreich auf Zypern
Jetzt geht's los! Der Tag der Entscheidung in der WM-Qualifikation ist gekommen. Mit einem Sieg der favorisierten Österreicher auf Zypern könnte der Grundstein für das direkte WM-Ticket gelegt werden.
Dann gilt es aber noch das spätere Match Bosnien vs. Rumänien abzuwarten. Gewinnt Bosnien zuhause nicht, ist Österreich der erste Gruppenrang nicht mehr zu nehmen.
Österreich startet wie erwartet im 4-2-3-1 mit Konrad Laimer links hinten in der Abwehr und Nicolas Seiwald und Xaver Schlager als Doppel-6.
Sollte Österreich die Gruppe als Zweiter beenden, verpasst die Nationalelf zwar die direkte Qualifikation, hätte aber über das Play-off noch eine zweite Chance auf ein WM-Ticket.
WM noch lange nicht fix
Es gibt aber auch immer noch die Chance, dass Österreich auf Rang drei abrutscht und damit sowohl die direkte Qualifikation, als auch das Play-off verpasst: Wenn das ÖFB-Team in den letzten beiden Spielen zweimal verliert und Rumänien sowohl Bosnien als auch San Marino schlägt.
