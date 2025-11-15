Fußball

WM-Qualifikation live: So startet Österreich auf Zypern

FUSSBALL - WM-QUALIFIKATION: ZYPERN - ÖSTERREICH
Tag der (Vor-)Entscheidung? Heute Abend könnte sich das ÖFB-Team bereits fix für die WM in Nordamerika qualifizieren.
15.11.25, 16:52
Jetzt geht's los! Der Tag der Entscheidung in der WM-Qualifikation ist gekommen. Mit einem Sieg der favorisierten Österreicher auf Zypern könnte der Grundstein für das direkte WM-Ticket gelegt werden. 

Dann gilt es aber noch das spätere Match Bosnien vs. Rumänien abzuwarten. Gewinnt Bosnien zuhause nicht, ist Österreich der erste Gruppenrang nicht mehr zu nehmen.

Fährt Österreich zur WM? Wie sich in Zypern alles entscheiden kann
Die Aufstellung des ÖFB-Teams

Österreich startet wie erwartet im 4-2-3-1 mit Konrad Laimer links hinten in der Abwehr und Nicolas Seiwald und Xaver Schlager als Doppel-6. 

Sollte Österreich die Gruppe als Zweiter beenden, verpasst die Nationalelf zwar die direkte Qualifikation, hätte aber über das Play-off noch eine zweite Chance auf ein WM-Ticket.

WM noch lange nicht fix

Es gibt aber auch immer noch die Chance, dass Österreich auf Rang drei abrutscht und damit sowohl die direkte Qualifikation, als auch das Play-off verpasst: Wenn das ÖFB-Team in den letzten beiden Spielen zweimal verliert und Rumänien sowohl Bosnien als auch San Marino schlägt.

(kurier.at, kks) 

