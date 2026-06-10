Das KURIER-Tippspiel zur WM 2026

Mexiko und Südafrika eröffnen die Weltmeisterschaft am Donnerstag im legendären Aztekenstadion. Darauf folgen noch 103 weitere Spiele, um den Weltmeister zu krönen. Können die Argentinier ihren Titel verteidigen oder kann Spanien nach dem Gewinn der Europameisterschaft nachlegen? Spannend wird es auf jeden Fall.

Beim KURIER können Sie auf alle Spiele tippen, in Gruppen gegen Ihre Freunde antreten und sich in der Rangliste mit der KURIER-Community messen. Auf die besten drei Teilnehmer warten tolle Preise – der Hauptpreis ist ein Apple iPad. Hier geht es zum KURIER-WM-Tippspiel.