WM-Ausschluss Israels? US-Präsident Trump ist dagegen

Die US-Regierung um Präsident Donald Trump plant einem Bericht von Sky News zufolge, sich dafür einzusetzen, einen Ausschluss Israels Fußballern von der WM 2026 zu verhindern. Ein Sprecher des für die Außenpolitik zuständigen Ministeriums von Marco Rubio sagte dem britischen Sender: „Wir werden uns mit aller Kraft dafür einsetzen, alle Versuche, Israels Fußball-Nationalteam von der WM auszuschließen, vollständig zu unterbinden.“

Genau dies hatten mehrere vom UN-Menschenrechtsrat bestellten Experten in dieser Woche gefordert. Dies sei ihrer Auffassung nach als Reaktion auf Israels Krieg gegen die Hamas im Gazastreifen, wo Hunderttausende Zivilisten auf der Flucht sind, nötig. Der Sport dürfe nicht den Eindruck erwecken, dass alles beim Alten sei, teilten die unabhängigen Berichterstatter mit. „Sportverbände dürfen bei schweren Menschenrechtsverletzungen nicht wegsehen“, schreiben sie.