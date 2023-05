Kritik nach Austria-Pleite: "Da muss ich Mannsbild genug sein"

"Vier Finalspiele" erwartete Linksverteidiger David Schnegg, der in Wien die Führung (21.) der Steirer besorgte. Emanuel Emegha (42.) schaffte nach einem herben Patzer der Austria-Abwehr die Vorentscheidung. In der zweiten Spielhälfte schaukelte Sturm die Partie nach dem Anschlusstor von Matan Baltaxa (53.) über die Zeit. Für Ilzer war es ein klares Zeichen seiner Elf, dass mit dem Cup-Titel die Saison alles andere als abgehakt ist. "Jeder hat gezeigt, dass wir weiter hungrig nach Erfolg sind", merkte der 45-Jährige an. Einen Wermutstropfen gab es: Alexandar Borkovic musste vorzeitig raus. Beim Verteidiger wird eine Muskelverletzung im Oberschenkel befürchtet.

Weiter sieglos

Die Austria ging mit hängenden Köpfen vom Feld - wieder einmal. In der Meistergruppe sind die Favoritner weiter sieglos, drei Niederlagen in Folge stehen aktuell zu Buche. Defensiv erneut fehleranfällig und physisch mit Sturm nicht gleichauf präsentierten sich die Hausherren in einer laut Michael Wimmer "erschreckenden" ersten Halbzeit. "Mit zwei Toren Rückstand ist es schwer, gegen eine Topmannschaft wie Sturm Graz etwas mitzunehmen", sagte der Trainer, der wie auch einige Spieler in der Halbzeit lauter wurde. Danach kam die Austria besser zurück. Das Comeback gelang gegen einen abgebrühten Gegner jedoch nicht mehr. Das habe auch mit Abstimmungsproblemen zu tun, so Wimmer, der auf den zweiten Gegentreffer ansprach: "Da muss ich einfach Mannsbild genug sein, dass ich sage, Stopp, das ist meiner und dann köpfe ich ihn aus der Gefahrenzone raus. Das ist zu einfach."