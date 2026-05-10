Der Wiener Sport-Club läuft zur Höchstform auf
Von Fabio Tartarotti
Der Wiener Sport-Club spielt aktuell ohne Zweifel den bisher besten Fußball seiner Saison – und das, obwohl sich die Mannschaft in der belastungstechnisch härtesten Phase des Jahres befindet. Mit dem Rücken zur Wand und dem drohenden Abstieg vor Augen hatten die Dornbacher zuletzt fünf Spiele in 14 Tagen zu bewältigen – und die Bilanz darf sich sehen lassen: Vier Siege und ein Remis. Besonders in der letzten Woche lief die Mannschaft zur Topform auf.Am Dienstag dominierte der WSC den Tabellendritten Parndorf nach Strich und Faden mit 4:2, ehe am Freitag mit der SV Donau das bestplatzierte Wiener Team der Regionalliga Ost mit 3:1 in Hernals bezwungen wurde.
Die Stimmung in Dornbach ist so gut wie lange nicht mehr. Sowohl auf der Friedhofstribüne als auch in der Kabine, wie Trainer Stefan Rapp bestätigt: „Beim Fußball spielt sich viel im Kopf ab und wir sind ganz einfach richtig gut zusammengewachsen. Man merkt, wie die Spieler mitfiebern und sich gegenseitig pushen. Es herrscht eine unglaubliche Energie in der Kabine, im Training und am Spielfeld während der Partien.“
Auch das neue Stadion, in dem der WSC alle der fünf Partien in Serie ausgetragen hat, dürfte die Mannschaft, trotz des missglückten Debüts, mittlerweile beflügeln: „Bei der Niederlage gegen Horn, vor 6.000 Zuschauern, waren die Spieler ganz einfach überfordert. Jetzt hat sich die Mannschaft daran gewöhnt und man sieht, das Stadion und die Fans pushen die Mannschaft richtig nach vorne. Das ist auch in so einer Phase enorm wichtig, weil fünf Spiele in 14 Tagen einfach eine wahnsinnige Belastung für eine Mannschaft sind, vor allem weil die Jungs bis zum Anschlag spielen, und zwar kreativen, attraktiven Tempofußball, den ich als Trainer sehen will“, so der Coach. In Sicherheit wiegen darf sich der Sport-Club aber noch nicht, in den letzten vier Runden werden die Schwarz-Weißen die aktuelle Form bestätigen müssen, um den Klassenerhalt zu garantieren.
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