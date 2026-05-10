Der Wiener Sport-Club läuft zur Höchstform auf

Von Fabio Tartarotti



Der Wiener Sport-Club spielt aktuell ohne Zweifel den bisher besten Fußball seiner Saison – und das, obwohl sich die Mannschaft in der belastungstechnisch härtesten Phase des Jahres befindet. Mit dem Rücken zur Wand und dem drohenden Abstieg vor Augen hatten die Dornbacher zuletzt fünf Spiele in 14 Tagen zu bewältigen – und die Bilanz darf sich sehen lassen: Vier Siege und ein Remis. Besonders in der letzten Woche lief die Mannschaft zur Topform auf.Am Dienstag dominierte der WSC den Tabellendritten Parndorf nach Strich und Faden mit 4:2, ehe am Freitag mit der SV Donau das bestplatzierte Wiener Team der Regionalliga Ost mit 3:1 in Hernals bezwungen wurde.

Die Stimmung in Dornbach ist so gut wie lange nicht mehr. Sowohl auf der Friedhofstribüne als auch in der Kabine, wie Trainer Stefan Rapp bestätigt: „Beim Fußball spielt sich viel im Kopf ab und wir sind ganz einfach richtig gut zusammengewachsen. Man merkt, wie die Spieler mitfiebern und sich gegenseitig pushen. Es herrscht eine unglaubliche Energie in der Kabine, im Training und am Spielfeld während der Partien.“