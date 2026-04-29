Wiener Sport-Club gegen SK Rapid im Schlager der Runde

Nach drei Heimspielen der Herren-Kampfmannschaft in Serie dürfen am kommenden Wochenende auch endlich die Wiener Sport-Club-Frauen den neuen Sport-Club-Platz einweihen. Im Hit der 19. Spielrunde der 2. Frauen-Bundesliga empfängt der WSC die SK Rapid Frauen an der Alszeile.

In der Hinrunde hatten die Dornbacherinnen das Nachsehen, als sie in Hütteldorf 0:4 unterlagen. Auch aktuell spricht alles für die Grün-Weißen: während der WSC zuletzt fünf Partien in Folge verloren hat, sind die Rapidlerinnen seit November ungeschlagen und im Rennen um den Titel. Dennoch bringt das Duell der beiden Wiener Traditionsvereine jede Menge Brisanz mit sich und beflügelt vom neuen Stadion, könnten die Sport-Club-Frauen die Kehrtwende schaffen um wichtiges Momentum kurz vor Saisonende zu sammeln.