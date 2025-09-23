Vor dem Derby: Rapid und Austria präsentieren gemeinsamen Partner

Es ist ein Spiel voller Leidenschaft und Tradition. Ein Klassiker, der eine Stadt elektrisiert: das Wiener Derby. Wenn Rapid am Sonntag um 17 Uhr im Bundesliga-Hit die Austria empfängt, tritt „Raiffeisen Stadtbank Wien“ erstmals als offizieller Matchday-Sponsor auf.

„Wir freuen uns sehr, neuer Derby-Presenter zu sein und einen Beitrag zur ruhmreichen Geschichte dieses besonderen Spiels leisten zu dürfen“, betont Michael Höllerer, Generaldirektor Raiffeisen NÖ-Wien: „Die Partnerschaft ist für uns eine große Ehre und echte Herzensangelegenheit, denn mit der Stadtbank sind wir tief in Wien verwurzelt. Wir begleiten unsere Kund:innen tagtäglich in allen finanziellen Fragen – in jedem Bezirk und in jeder Lebenslage. Und ab sofort eben auch beim Wiener Derby. Wir freuen uns auf viele großartige Fußball-Feste.“

Das erste „Wiener Derby präsentiert von ‚Raiffeisen Stadtbank Wien‘“ steigt im Allianz Stadion. Tabellenführer Rapid trifft auf die Austria – und das Giebelkreuz ist mittendrin: So umfasst das Derby-Sponsoring ein offizielles Auftreten als Match-Partner des jeweiligen Gastgebers auf allen Kommunikationskanälen, Branding in den Stadien – u.a. auf Werbebanden und Sponsorentafeln – oder die Durchführung von Promotion-Aktivitäten vor Ort. Die Vereinbarung gilt bis 2028 für jedes Derby im Allianz Stadion und in der Generali-Arena.

„Seit Jahrzehnten ist das Wiener Derby das Spiel der Spiele im österreichischen Fußball und strahlt weit über die Stadt- und Landesgrenzen hinaus. Ich freue mich, dass ‚Raiffeisen Stadtbank Wien‘ als unser bewährter Premiumpartner künftig die Patronanz über dieses ewig junge Duell übernimmt und bei der Premiere am kommenden Sonntag ein voraussichtlich mit rund 26.000 Rapid-Fans ausverkauftes Allianz Stadion einen großartigen Rahmen bieten wird“, meint Daniela Bauer, Geschäftsführung Wirtschaft SK Rapid.