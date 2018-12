Wie Rapid auch als Achter in den Europacup kommen kann

Was bisher wenig beachtet wurde: Auch in der Qualifikationsgruppe ist der (etwas komplizierte) Weg nach Europa offen, sogar mit dem derzeitigen achten Rang könnte es Rapid noch auf die internationale Bühne schaffen. Ein KURIER-Überblick:

Wer kommt in den Europacup?

Fünf Vereine, dank Platz 11 für Österreich in der UEFA-Wertung 2018. Vier Startplätze werden über die Liga ausgespielt, einer über den Cup. Abgesehen von unwahrscheinlichen Sonderfällen gilt: Der Meister hat 2019 erstmals einen Fixplatz in der Champions League. Der Vizemeister startet im Play-off zur Champions League und darf zumindest mit der Gruppenphase der Europa League planen.

Was wird aus dem Cupsieger?

Gescheitert ist der ÖFB-Plan, das Finale stets am 1. Mai auszutragen. Weil der Feiertag 2019 auf einen Dienstag fällt, wäre die Pause nach den Sonntagsspielen davor zu knapp. Das Endspiel (erstmals in der Generali Arena) findet deswegen am 2. Mai statt. Eine Premiere für Österreich: Der Cupsieger startet fix in der Gruppenphase der Europa League 2019. Sollte der Meister (also vermutlich Salzburg) das Double schaffen, geht dieser millionenschwere Gruppenplatz fix an den Liga-Dritten.

Wie funktioniert das Play-off zur Europa League?

Der fünfte und letzte Startplatz wird nach der 32. Runde Ende Mai in insgesamt drei Partien ausgespielt. Teilnehmen werden am Play-off drei Vereine. Je nach Cupsieger wird aus den Endplatzierungen 4, 5, 7 und 8 ausgewählt. Auf jeden Fall ohne Chance auf das Play-off bleibt der Letzte der Meistergruppe – also der Tabellensechste, derzeit ist das Sturm.