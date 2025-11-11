Wettskandal im türkischen Fußball: Haftbefehl gegen Vereinsboss und Schiedsrichter

Darunter seien der Präsident des Vereins Eyüpspor, Murat Özkaya, und mehrere Schiedsrichter, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.

Elf weitere Personen seien unter Auflagen freigelassen worden. Ihnen wird unter anderem Amtsmissbrauch und Wettbewerbsmanipulation vorgeworfen. Der türkische Fußballverband (TFF) hatte Ende Oktober Vorwürfe bekannt gemacht, laut denen insgesamt 152 Unparteiische aktiv Wetten platziert haben sollen.

Mittlerweile wird auch gegen Vereine und Spieler ermittelt. Der TFF hat mittlerweile 149 Schiedsrichter und Assistenten für Zeiträume zwischen acht und zwölf Monaten suspendiert. Auch Spieler sind Medienberichten zufolge im Visier der Justiz.