Knalleffekt bei der Austria: Ortlechner ist weg, Michael Wagner kommt
Im Zuge der Weichenstellung für die sportliche Zukunft von Austria Wien ist der Klub zu der Entscheidung gekommen, die Zusammenarbeit mit Manuel Ortlechner zu beenden und ihn mit sofortiger Wirkung als Sportdirektor freizustellen.
Manuel Ortlechner bekleidete das Amt des Sportdirektors bei Austria Wien für knapp viereinhalb Jahre. Zuvor bestritt der 45-jährige Oberösterreicher als Spieler 218 Pflichtspiele für die Profis von Austria Wien und 35 weitere für die Young Violets.
Bei der Suche nach einem Nachfolger ist man auch fündig geworden: Michael Wagner ist mit sofortiger Wirkung neuer Sportdirektor der Veilchen. Der 49-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2028.
Vorstand Harald Zagiczek meinte in einem offiziellen Statement: „Ich habe Manuel als einen engagierten Menschen kennengelernt, der in einer alles andere als leichten Zeit als Sportdirektor für Austria Wien tätig war - eine intensive Zeit, die sportlich und wirtschaftlich von vielen Herausforderungen geprägt war. Nach dem Rücktritt von Jürgen Werner als Sport-Vorstand und einer umfassenden Analyse haben wir Handlungsbedarf gesehen, in der sportlichen Leitung einen neuen Impuls zu setzen. Mein erster Auftrag an Michael Wagner in seiner Funktion als Sportdirektor ist der Aufbau einer Sportdirektion unter seiner Leitung, die eng mit den Young Violets, der Akademie und dem Frauen-Bereich verbunden ist, um künftig gemeinsam Entscheidungen zur strategischen Herangehensweise zu treffen.“
Für weitere Aussagen war Zagiczek am Dienstag nicht zu sprechen.
Präsident Kurt Gollowitzer meint zu der Personalentscheidung: „Manuel Ortlechner ist ein verdienstvoller Austrianer und ich möchte mich im Namen aller Veilchen für sein Engagement in den letzten Jahren bedanken. Als langjähriger Spieler und Austria-Legende ist Manuel Ortlechner bei unseren Heimspielen jederzeit im Legendenklub von Austria Wien willkommen, er bleibt ein gern gesehener Gast."
Michael Wagner kennt die Wiener Austria in- und auswendig. Er durchlief den kompletten Nachwuchs der Veilchen und schaffte den Sprung ins Profigeschäft. Für die Austria absolvierte er von 1994 bis 1996 und von 1998 bis 2005 insgesamt 228 Spiele.
In einem offiziellen Statement sagt er: „Die Aufgabe bei Austria Wien ist sehr reizvoll, der Verein weiß auf Grundlage der strategischen Ausrichtung, wo er hinwill und wie er dort hinkommen möchte. Ich kann mich mit diesem Weg zu hundert Prozent identifizieren und möchte diese Herangehensweise gemeinsam weiterentwickeln."
Der Kader soll künftig ausgewogen gestaltet werden. "Wir werden junge, talentierte Eigengewächse genauso brauchen, wie Benchmark-Spieler im besten Fußballer-Alter."
