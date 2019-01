Pellegrini hofft, dass Arnautovic wieder der Alte sein wird

„Ich bin glücklich darüber, dass Marko seine Angelegenheit erledigt hat. Er wird bleiben und ich hoffe, er wird im nächsten Spiel der Spieler sein, den wir kennen“, sagte Pellegrini am Montag im Rahmen eines Pressetermins. „Transferspekulationen können für großen Schaden in Vereinen sorgen“, stellte der Chilene fest. „Ich hoffe, dass sich die Spieler, wenn das Transferfenster geschlossen ist, wieder darauf konzentrieren, für uns zu spielen.“ In der Premier League endet die Transferzeit am Donnerstag.