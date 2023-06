Werder Bremen verpflichtet Liverpool-Star Naby Keita ablösefrei

Werder Bremen hat Mittelfeldspieler Naby Keita vom FC Liverpool verpflichtet und damit für einen spektakulären Transfer in der Fußball-Bundesliga gesorgt. Der 28-jährige Mittelfeldspieler wechselt ablösefrei in die Hansestadt, wie der Klub am Freitagmittag bekannt gab. Zuvor hatten die Bild-Zeitung und der TV-Sender Sky darüber berichtet.