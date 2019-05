Wattens klopft energisch an die Bundesliga-Tür

Die Chancen stehen nicht schlecht. Die WSG Wattens führt in der zweiten Bundesliga die Tabelle an und liegt vor den letzten beiden Runden zwei Zähler vor Herausforderer Ried. "Wir haben es jetzt wirklich selbst in der Hand, dieses große Ziel zu erreichen", weiß der Sportchef. Die Wattener treffen am Mittwoch daheim auf Austria Lustenau, danach wartet auswärts Horn, Mitstreiter Ried muss noch die Lokalderbys gegen Blau-Weiß Linz (Mittwoch) und gegen die LASK Juniors bestreiten.