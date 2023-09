Warum Sturm in der Europa League Anleihen am ÖFB-Team nimmt

Da der gemeine Österreicher nicht zwingend fließend Portugiesisch hört, fragte Ilzer wie auch der KURIER anschließend beim Dolmetscher nach. Die Antwort: „Das kann man nicht genau übersetzen. Zumindest würde dies dann einen ganz anderen Sinn ergeben.“ Gut, so genau wollte es dann doch keiner wissen.

Was Ilzer weiß, ist, dass seine Spieler am Donnerstag im ersten Gruppenspiel gegen Sporting (21 Uhr) in „jeder Hinsicht auf einem Toplevel auftreten müssen.“ Kurz: „Schnell im Umschaltspiel, aggressiv gegen den Ball arbeiten und Lösungen im Ballbesitz finden.“ Auch Standards könnten dieses Spiel entscheiden.