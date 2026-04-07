Fußball

Dritter Wechsel: Der WAC hat seinen neuen Trainer bereits gefunden

In Wolfsberg kommt es zum dritten Trainerwechsel in einem halben Jahr. Thomas Silberberger wird beim WAC Ismail Atalan im Abstiegskampf ersetzen.
Alexander Huber
07.04.2026, 09:10

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Zurück in der Bundesliga: Thomas Silberberger

Der unerwartete Abgang von Didi Kühbauer hat in Wolfsberg eine außergewöhnliche Trainerkrise ausgelöst. In nur einem halben Jahr kommt es beim WAC zum dritten Trainerwechsel.

Vor der Länderspielpause wollte WAC-Präsident Riegler seinem Cheftrainer Ismail Atalan noch eine Chance geben.

Nicht zum Anschauen: Atalans WAC steckt in der Krise.

Nicht zum Anschauen: Atalans WAC steckt in der Krise. 

Acht Auswärtsspiele ohne Punkt 

Nach der Niederlage bei der WSG ist die Geduld bei den Kärntnern aber zu Ende. Der Deutsche mit kurdischen Wurzeln hat alle acht Auswärtsspiele verloren, der Cupsieger ist mittlerweile in akuter Abstiegsangst.

Trainer Atalan sucht beim WAC nach Diamanten: "Wie in der Liebe"

Deswegen muss Atalan gehen. Nach Kühbauer, Pacult, der schnell wieder weg war, und Atalan mit nur zwölf Pflichtspielen setzt der Vorletzte im Abstiegskampf auf den dritten Wechsel des Cheftrainers innerhalb einer Saison – ein seltener Vorgang in der Bundesliga-Historie.

FUSSBALL: ADMIRAL BUNDESLIGA/QUALIFIKATIONSGRUPPE/2. RUNDE: RZ PELLETS WAC - SCR ALTACH

Muss beim WAC gehen: Trainer Atalan

Alles fixiert mit Silberberger 

Laut KURIER-Informationen steht der Nachfolger bereits fest: Es ist Thomas Silberberger, der sich erst vor Kurzem in beiderseitigem Einverständnis aus der Südstadt verabschiedet hat. 

Mit Silberberger ist alles fixiert, es wird noch am Dienstag zur offiziellen Vorstellung des früheren Admira-Trainers kommen.

Zuerst hat die Krone über den Tiroler als künftigen WAC-Trainer berichtet.

Thomas Silberberger soll den WAC vor der 2. Liga bewahren

Thomas Silberberger soll den WAC vor der 2. Liga bewahren

Statt Meisterrennen in der 2. Liga geht es jetzt im Lavanttal nur um eines: Den Klassenerhalt. Darin hat Silberberger Erfahrung. Der 52-Jährige hielt die WSG stets in der obersten Spielklasse.

Die Verlierer der Runde: Austria und Rapid suchen vor Derby Lösungen

Und als der Underdog einmal doch auf dem letzten Platz gelandet war, half die Implosion der Mattersburger Finanzbetrügereien, um den Abstieg zu verhindern.

Wolfsberger AC
kurier.at, AHu  | 

Kommentare