Historischer WAC-Sieg im Elfmeterschießen gegen den LASK

2003 war der FC Kärnten im Cupfinale, danach hieß es für das Bundesland Kärnten lange warten. Nach 22 Jahren und einer Premiere für den WAC ist es soweit: Die Wolfsberger siegen nach einem 1:1 in Linz im Elfmeterschießen gegen den LASK 4:2.

Am 1. Mai geht es nahe der Heimat in Klagenfurt um den ersten Titel der Vereinsgeschichte. Trainer Didi Kühbauer ist nahe dran an seinem größten Erfolg. Für den LASK ist die Saison hingegen endgültig eine Enttäuschung.

Zwei LASK-Schützen scheitern

Im Elfmeterschießen vergab für den LASK Ziereis, der Kapitän traf beim Stand von 1:1 die Stange.

Weil die Kärntner allesamt trafen, stieg der Druck. Joker Adeniran schoss schwach, Goalie Polster hielt.

Damit hatte Thierno Ballo den ersten Matchball - und der saß. Der WAC-Techniker traf ganz genau zum entscheidenden 4:2.

Die Athletiker warten auch nach 60 Jahren weiter auf ihren zweiten Cup-Titel.