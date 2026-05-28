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Fußball

Keine Prämien: Wolfsberger Cuphelden warten noch auf ihr Geld

Ärger beim WAC: Einige Akteure des Cupsieges vom Vorjahr haben noch keine Prämien erhalten. Nun schaltet sich die "Vereinigung der Fußballer" ein.
28.05.2026, 10:48

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Mai 2025: Der WAC holt den ersten Titel der Klubgeschichte

Dieser Tag ging in die Vereinsgeschichte des WAC ein: Die Kärntner holten sich am 1. Mai 2025 nach einem 1:0-Sieg über Hartberg den ÖFB-Cup und damit den ersten Titel in der Klubgeschichte. Danach folgte eine weniger berauschende Saison mit mehreren Trainerwechseln. Doch das waren nicht die einzigen Nachwehen. 

Vom Titelzauber nach ganz unten: Der WAC-Absturz in 51 Wochen

Der größte Erfolg der Vereinsgeschichte wird jetzt zum Streitfall. Noch immer warten Sieger von damals auf ihre Prämien. "Schon die aktuell noch bestehenden Spieler mussten dieser Prämie ewig nachrennen – und haben sie dann erst im Feber 2026 erhalten. Aber acht Akteure, vor allem jene, die den Klub im Sommer 2025 verlassen haben, sind leer ausgegangen, warten immer noch auf das ihnen zustehende Geld", sagt Gernot Baumgartner, Boss der "Vereinigung der Fußballer" der Kronen Zeitung.  

"Es ist ein Präzedenzfall – wir hatten so etwas noch nie, dass etwas vereinbart und dann nicht eingehalten wurde", so Baumgartner weiter. WAC-Präsident Dietmar Riegler äußerte sich noch nicht zu den Vorwürfen. 

Kärnten Öfb
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