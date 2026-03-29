Fußball

Vorentscheidung um Wiener Stadt-Meistertitel

SV Wienerberg und Dinamo Helfort lieferten sich ein packendes Duell um die Vormachtstellung in der Wiener Stadtliga.
29.03.2026, 16:59

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Helfort Platz

Von Fabio Tartarotti 

Am Helfort-Platz in Wien Ottakring kam es am Wochenende zur möglichen Vorentscheidung im Kampf um die Krone der Wiener Stadtliga. Tabellenführer SV Wienerberg gastierte bei Verfolger SV Dinamo Helfort. Etwa 500 Zuseher bekamen an der Kendlerstraße ein Torfestival geboten. 

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Wienerberg legte einen Traumstart hin und lag nach nur neun Minuten bereits mit 2:0 in Führung und legte in der 30. noch einmal nach. Emre Yilmaz verkürzte noch in der 45. auf den 1:3-Pausenstand aus Sicht der überforderten Gastgeber. Helfort erwachte in der Halbzeit aus der Schockstarre, Yilmaz traf direkt nach Wiederanpfiff abermals und Marco Sahanek gelang in der 58. Minute der Ausgleich. Das Stadion erwachte, Helfort drängte auf die Führung. 

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Am Ende dieser verrückten Partie mit sieben Toren war es aber Tabellenführer Wienerberg, dem in Minute 82 durch Christoph Hüttmair der Siegestreffer gelang. SV Wienerberg hat somit zehn Punkte Vorsprung auf die Amateure der Vienna, Helfort liegt abgeschlagen auf Rang 3. Zehn Runden vor Saisonende deuten alle Anzeichen auf einen sechsten Wiener Stadtmeistertitel Wienerbergs. 

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