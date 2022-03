Vor dem ÖFB-Match in Wales: Keine PCR-Tests für kürzlich Genesene

Neuhold ist auch mit einem anderen prekären Thema befasst. Gewinnt Österreich in Wales, dann findet das Finale um das WM-Ticket im Juni statt – gegen den Sieger der Begegnung Schottland – Ukraine. Österreich absolviert im Juni aber schon vier (!) Spiele im Rahmen der Nations League, am 3. Juni in Kroatien, am 6. Juni daheim gegen Dänemark, am 10. Juni daheim gegen Frankreich und am 13. Juni in Dänemark.