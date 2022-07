Vor dem Krieg aus der Ukraine geflohen, im EM-Finale an der Pfeife

Monsul hatte in der Ukraine – als erste Frau – Spiele der obersten Männerliga gepfiffen und auch bereits internationale Spiele der Männer. Etwa das EM-Qualifikationsspiel zwischen Österreich und Färöer im März 2021 in Wien. Bei der Europa-League-Partie zwischen Rapid und Dinamo Zagreb in Hütteldorf im Oktober des selben Jahres wurde es in der Schlussphase etwas hektisch.

Beim Turnier in England leitete Monsul bisher drei Partien, darunter Österreichs Sieg gegen Norwegen.