Fußball: Die Vienna hat einen neuen Trainer

Der First Vienna FC stellte Patrick Enengl als neuen Cheftrainer der Kampfmannschaft vor. Der 32-jährige Niederösterreicher übernimmt die Position von Hans Kleer , dessen Vertrag nach Saisonende nicht verlängert wurde. Enengl war zuletzt bei Amstetten ebenfalls in der 2. Liga tätig.

"Patrick Enengl steht für eine klare Fußballidee. Trotz seines jungen Alters hat er bereits bewiesen, dass er Mannschaften entwickeln und erfolgreich führen kann", wird Vienna-Sportdirektor Didi Elsneg zitiert. "Besonders wichtig war für uns seine klare Vorstellung davon, wie Fußball gespielt und wie junge Spieler weiterentwickelt werden sollen."

"Klare Ambitionen" bei der Vienna

Enengl bedankt sich für die "positiven Gespräche" mit der Vienna: "Die Vienna ist ein Traditionsklub mit klaren Ambitionen und einem professionellen Umfeld. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem gesamten Team intensiv zu arbeiten und die sportliche Entwicklung des Vereins weiter voranzutreiben."

Neu im Trainerteam ist zudem Co-Trainer Mario Mühlbauer, den Patrick Enengl zur Vienna mitbringt. Der 49-Jährige wechselt aus der U18 der LASK Akademie nach Döbling und ergänzt künftig den Betreuerstab der Blau-Gelben.