Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Fußball

Fußball: Die Vienna hat einen neuen Trainer

Die Vienna stellt die Weichen für die Zukunft und präsentierte am Mittwoch den neuen Cheftrainer.
20.05.2026, 11:00

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Patrick Enengl weist seine Spieler an

Der First Vienna FC stellte Patrick Enengl als neuen Cheftrainer der Kampfmannschaft vor. Der 32-jährige Niederösterreicher übernimmt die Position von Hans Kleer, dessen Vertrag nach Saisonende nicht verlängert wurde. Enengl war zuletzt bei Amstetten ebenfalls in der 2. Liga tätig.

Die Bundesliga-Bilanz: LASK und Rapid dominieren mit Tops und Flops
Kühbauer nach Wolfsburg? Warum der Ex-Klub als Auslandspremiere passt

"Patrick Enengl steht für eine klare Fußballidee. Trotz seines jungen Alters hat er bereits bewiesen, dass er Mannschaften entwickeln und erfolgreich führen kann", wird Vienna-Sportdirektor Didi Elsneg zitiert. "Besonders wichtig war für uns seine klare Vorstellung davon, wie Fußball gespielt und wie junge Spieler weiterentwickelt werden sollen."

"Klare Ambitionen" bei der Vienna

Enengl bedankt sich für die "positiven Gespräche" mit der Vienna: "Die Vienna ist ein Traditionsklub mit klaren Ambitionen und einem professionellen Umfeld. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem gesamten Team intensiv zu arbeiten und die sportliche Entwicklung des Vereins weiter voranzutreiben."

Neu im Trainerteam ist zudem Co-Trainer Mario Mühlbauer, den Patrick Enengl zur Vienna mitbringt. Der 49-Jährige wechselt aus der U18 der LASK Akademie nach Döbling und ergänzt künftig den Betreuerstab der Blau-Gelben.

Mehr vom Fußball
Döbling
kurier.at, FLOP  | 

Kommentare