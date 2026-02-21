Ivanschitz-Nachfolger: Vienna präsentiert neuen Sportdirektor

Am Samstagvormittag präsentierten die Wiener nun eine wichtige Weichenstellung für die Zukunft. Mit Dieter Elsneg als neuem Sportdirektor wurde die Nachfolge von Andreas Ivanschitz geklärt. Der Ex-Teamkapitän war von Jänner 2023 bis November 2025 als Sportchef im Amt.

Am Freitag feierte die Vienna einen überraschenden 2:1-Sieg zum Frühjahrsauftakt gegen Tabellenführer SKN St. Pölten und holte die Niederösterreicher damit von der Spitze der Liga. Neuer Leader ist Austria Lustenau nach einem 2:1-Erfolg gegen Kapfenberg.

Elsneg war zuletzt Sportdirektor beim GAK und führte die Grazer als solcher im Jahr 2024 in die Bundesliga. Im September trat der 36-Jährige dann nach einem enttäuschenden Saisonstart der Rotjacken von seinem Posten zurück.

Bei der Vienna habe sich Elsneg "nach zahlreichen Gesprächen mit vielen nationalen und internationalen Kandidaten" in einem Auswahlprozess durchgesetzt, heißt es in der Aussendung des Klubs.

"Bewusst für eine kurze Auszeit entschieden"

Vienna-Präsident Kurt Svoboda sagt: „Es freut mich sehr, dass wir Dieter Elsneg für die Vienna gewinnen konnten. Er kennt den österreichischen Fußball und insbesondere die Anforderungen der zweiten Liga ausgezeichnet und identifiziert sich voll mit unserer sportlichen Ausrichtung sowie den Anforderungen der Vienna. Ich bin überzeugt, dass er die Rolle des Sportdirektors optimal ausfüllen wird. Gemeinsam mit dem bestehenden Team wird er die ganzheitliche Weiterentwicklung und weitere Professionalisierung des Vereins vorantreiben und alles daransetzen, unsere sportlichen Ziele erfolgreich umzusetzen.“

Elsneg selbst sagt: „Nach meiner intensiven und sehr schönen Zeit beim GAK habe ich mich bewusst für eine kurze Auszeit entschieden. Nun ist der richtige Moment gekommen, um ein neues Kapitel aufzuschlagen. Die Vienna ist ein außergewöhnlicher Verein mit großer Tradition, viel Flair und klaren Zielen. Die Gespräche waren von Beginn an sehr positiv. Ich sehe hier großes Potenzial, etwas zu bewegen, meine Erfahrungen einzubringen und gemeinsam mit den Verantwortlichen den Klub sportlich weiterzuentwickeln und nachhaltig erfolgreich zu machen."