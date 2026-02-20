Titelkampf in der 2. Liga: Warum Djuricin nach oben gefallen ist

Einen Wintereinbruch gibt es pünktlich zum Start der Frühjahrssaison in der 2. Liga. Besonders im Osten soll ungewöhnlich viel Schnee fallen.

In und rund um Wien sind vier der fünf Freitagsspiele der 17. Runde angesetzt. Ob wirklich alle ausgetragen werden, wird sich erst kurzfristig entscheiden.

Der Schlager steigt ab 20.30 Uhr auf der Hohen Warte – wobei es kein Spitzenspiel ist gegen St. Pölten nach dem verpatzten Herbst der Vienna. Auch Marco Djuricin lieferte mit zwei Toren nicht so ab, wie es der Neunte beim Saisonziel Aufstieg ausgegeben hatte.

Umso glücklicher ist SKN-Trainer Cem Sekerlioglu, dass sein aus Austria-Zeiten Vertrauter Djuricin zum Nulltarif zu haben war.