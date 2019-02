Verpatzter Frühjahrsauftakt setzt Austria unter Druck

Die Austria hat am Freitag vorzeitig die Chance auf ein Finale in der heimischen Generali Arena verspielt. Und die erste von zwei Möglichkeiten, sich für den Europacup zu qualifizieren. „Alles, was wir uns im Winter erarbeitet haben, ist zerstört“, sagt Muhr. Er weiß: Eine zweite Saison im neuen Heimstadion ohne internationale Beteilung wäre für die Favoritener eine Katastrophe. Die Austria setzt sich (und somit auch das Trainerteam) damit schon früh unter Druck – und nächsten Freitag wartet in der Liga das schwierige Auswärtsmatch beim LASK.