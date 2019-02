LASK nimmt St. Pölten im Cup-Viertelfinale auseinander

Ab der 24. Minute begannen schließlich die Dämme zu brechen: Joao Victor überraschte SKN-Goalie Christoph Riegler mit einem scharfen Schuss ins kurze Eck und stellte auf 1:0, vier Minuten später flog ein abgefälschter Schuss des Brasilianers an die Latte, wieder drei Minuten danach erhöhte Goiginger nach Fehler von Dominik Hofbauer und Vorarbeit von Reinhold Ranftl auf 2:0.

Der Neue trifft

Der nächste Treffer des LASK ging in der 35. Minute auf das Konto von Neuzugang Joao Klauss, der einen Drehschuss knapp außerhalb des Sechzehners via Innenstange im langen Eck versenkte. Nicht nur bei dieser Aktion hinterließ der Brasilianer in seinem Debüt-Match für die Linzer einen äußerst positiven Eindruck.

Sein Landsmann Joao Victor trat wieder in der 42. Minute in Erscheinung, als er nach Steilpass von James Holland mühelos an Michael Ambichl und Sandro Ingolitsch vorbeispazierte und zum 4:0 einschoss.