1:2 beim GAK: Cup-Blamage der Austria

Es ist schon auch eine Reise ins Ungewisse, das erste Pflichtspiel im Frühjahr. Umso mehr, wenn der Cupbewerb auf dem Programm steht, der bekanntlich so viele Überraschungen parat hält. Und dieses blaue Wunder erlebten die Violetten der Wiener Austria bei ihrem Gastspiel in Graz beim Regionalligisten GAK. Nach einer 1:0-Führung gaben sie das Geschehen aus der Hand und erhielten knapp vor dem Ende sogar noch das 1:2. Was für eine Blamage.

Der GAK bot von Beginn an alles auf, was ein Außenseiter in solch einem Duell in die Waagschale werfen muss: Leidenschaft, Aggressivität, Kampfkraft. Nach einer Viertelstunde aber schon wurde die Papierform auch auf dem Platz Realität, Prokop verwandelte ein Zuspiel von Edomwonyi mit einem trockenen Schuss ins linke Eck zum 1:0.

Jener Prokop, der vor ein paar Wochen im KURIER-Interview behauptet hatte, im Frühjahr effizienter in der Offensive agieren zu wollen. Gesagt, getan. Doch in Folge verjuxten die Austrianer viele gute Chancen und ließen die Grazer im Spiel. Es sollte sich rächen. Nach einer weiteren Großchance, wieder von Ewandro nicht genützt, schlug der GAK beinahe im Gegenzug zu, Perchtold ließ die Merkur-Arena mit dem Ausgleich zum 1:1 toben (57.). Zwei Minuten danach lief Wendler allein auf das Austria-Tor, wurde von Ewandro gestoppt – Rot für den Violetten, eine harte Entscheidung.