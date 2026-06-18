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Usbekistan gegen Kolumbien live: So steht es beim WM-Spiel
In der Gruppe K der Fußball-WM 2026 treffen um 4 Uhr (live ServusTV) Usbekistan und Kolumbien aufeinander.
Erstmals konnte sich Usbekistan für eine WM-Endrunde qualifizieren. In Gruppe K bei der Fußball-WM 2026 sind die Asiaten allerdings klarer Außenseiter. Zum Auftakt trifft man auf Kolumbien.
Anpfiff ist um 1 Uhr (live ServusTV).
Austragungsort ist das Aztekenstadion in Mexiko-Stadt (Mexiko).
Verfolgen Sie hier das Spiel live.
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