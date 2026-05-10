Ein Remis mit Sieger im Spitzenspiel der 2. Liga Mitte
Von Fabio Tartarotti
Am Freitag kam es zum Showdown um die Tabellenführung. Verfolger Rohrbach empfing Tabellenführer Lackenbach bei prächtiger Kulisse vor mehr als 600 Zuschauern im Gansbärenstadion, und die Partie hielt alles bereit, was zu einem Topspiel gehört. Der erste Treffer gehörte den Gästen: Mert Etiz setzte sich nach einem Standard im Kopfballduell durch. Rohrbach konnte durch Andreas Huber nachziehen und so stand es zur Pause 1:1. Die Gäste starteten besser in die zweite Hälfte und so drehte Norbert Füleki mit der Stirn das Spiel zugunsten der Gansbären. Lackenbach gelang es aber, binnen weniger Minuten auszugleichen: Milan Hajmasi bezwang den bislang starken Rohrbach-Keeper Timon Grubmüller.
In der 75. gab Füleki den Gastgebern wieder die Führung nachdem er mit einem Freistoßtreffer aus rund 20 Metern seinen Doppelpack geschnürt hatte. Rohrbach drückte risikoreich auf die Zwei-Tore-Führung und bezahlte den Preis: Nico Nusshall vollendete einen Konter nach langem Pass und ließ die zahlreich angereisten Lackenbach-Fans aufjubeln. Nach turbulenter Schlussphase endete das höchst ansehnliche Spitzenspiel mit 3:3. Ein Unentschieden, das doch ein kleiner Sieg für Lackenbach war, denn die Mannschaft von Robert Serdar führt im direkten Duell und hält damit im Falle von Punktgleichheit den Tiebreaker gegen Rohrbach. Für den SV Rohrbach folgt direkt das nächste Topspiel gegen den ewigen Rivalen und Burgenlandmeister Mattersburg im Semifinale des BFV-Cups.
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