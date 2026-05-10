Ein Remis mit Sieger im Spitzenspiel der 2. Liga Mitte

Von Fabio Tartarotti



Am Freitag kam es zum Showdown um die Tabellenführung. Verfolger Rohrbach empfing Tabellenführer Lackenbach bei prächtiger Kulisse vor mehr als 600 Zuschauern im Gansbärenstadion, und die Partie hielt alles bereit, was zu einem Topspiel gehört. Der erste Treffer gehörte den Gästen: Mert Etiz setzte sich nach einem Standard im Kopfballduell durch. Rohrbach konnte durch Andreas Huber nachziehen und so stand es zur Pause 1:1. Die Gäste starteten besser in die zweite Hälfte und so drehte Norbert Füleki mit der Stirn das Spiel zugunsten der Gansbären. Lackenbach gelang es aber, binnen weniger Minuten auszugleichen: Milan Hajmasi bezwang den bislang starken Rohrbach-Keeper Timon Grubmüller.