Torspektakel in der Champions League: Höchstwert seit elf Jahren

Der Auftakt zur dritten Runde in der Champions-League hat eine wahre Torflut gebracht. In den neun Dienstag-Partien fielen nicht weniger als 43 Treffer , was einem Schnitt von 4,8 entspricht. Eine höhere Marke an einem Matchtag mit mindestens vier Spielen gab es zuletzt vor genau elf Jahren (5/40 Tore in 8 Spielen). Einen großen Beitrag zum Trefferreigen leistete Titelverteidiger Paris Saint-Germain mit einem 7:2-Auswärtssieg gegen Bayer Leverkusen. Über dem Schnitt lagen auch die Partien Barcelona - Olympiakos Piräus (6:1), PSV Eindhoven - Napoli (6:2) und FC Kopenhagen - Borussia Dortmund (2:4).

Bei den Dortmundern, die in ihrem dritten CL-Saisonspiel zum dritten Mal vier Tore erzielten, ragte wie schon oft in den vergangenen Wochen Felix Nmecha hervor. Der Mittelfeldmann erzielte einen Doppelpack. „Ich fühle mich gut und habe viel Selbstvertrauen. Wir haben eine gute Chemie in der Mannschaft“, sagte Nmecha über die Gründe für seine starke Form.

Weniger gut lief es für Dortmunds Ligarivalen Leverkusen, der gegen PSG unter die Räder kam. Bayers Mittelfeldspieler Aleix Garcia gab sich nach dem Debakel zerknirscht. „Das tut weh. Ich möchte mich bei den Fans entschuldigen. Sie waren unglaublich“, meinte der Doppeltorschütze. Auch Trainer Kasper Hjulmand stand nach seiner ersten Niederlage als Werkself-Coach merklich unter dem Eindruck des bitteren Resultats: „Wir fühlen viel Schmerz gerade. Das sind große Zahlen. Wir sind verletzt. Wir müssen das abschütteln und nach vorne schauen.“