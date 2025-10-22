Quali-Reform? UEFA plant revolutionäre Änderung
Die Europäische Fußball-Union (UEFA) plant laut diversen Medien wie Sport Bild offenbar einen neuen Modus für die WM- und EM-Qualifikation. Demnach gebe es bei der UEFA Überlegungen, das Champions-League-Modell anzuwenden, also auf eine Ligaphase vor den K.o.-Duellen zu setzen.
Hintergrund sei, dass sich in dem bisherigen Gruppen-Modell meist die beiden Favoriten durchsetzen. Ein neues Format solle für eine höhere Attraktivität bei Fans und TV-Sendern sorgen. Auch andere Ideen würden diskutiert. Reformvorschläge soll demnach eine von den 55 Mitgliedsverbänden neu eingesetzte Arbeitsgruppe bereiten. Mögliche Reformen müsste am Ende das UEFA-Exekutivkomitee beschließen.
„Vielleicht könnten die Qualifikationsspiele anders aussehen. Es wird nicht mehr Spiele geben, aber ein interessanteres Format. Darüber denken wir gerade nach“, zitierte die Sport Bild Aussagen von UEFA-Präsident Aleksander Ceferin auf einer Fußball-Messe in Portugal.
Die EM-Endrunde mit Gruppenspielen vor den K.o.-Runden und 24 Teilnehmern soll im bisherigen Format wohl bestehen bleiben: „Ich glaube nicht, dass sich die Europameisterschaft selbst ändern wird“, sagte Ceferin demnach.
Kommentare