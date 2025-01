Live: Salzburg gastiert in der Champions League bei Real Madrid

Salzburg betritt am Mittwoch (21.00 Uhr/live Canal+) Neuland. Erstmals in ihrer Klubgeschichte sind die Salzburger im Estadio Santiago Bernabeu zu Gast. Das Champions-League-Gastspiel bei Titelverteidiger Real Madrid , wo ÖFB-Star David Alaba auf seine nächsten Einsatzminuten hofft, wird die Feuertaufe für den neuen Trainer Thomas Letsch . Die Erwartungshaltung wird nach einem verkorksten Herbst bewusst niedrig gehalten.

„Es gibt wenige Aufgaben, die schwieriger sein können“, meinte Letsch. „Es gibt aber auch wenig reizvollere.“ Favorit Real benötigt dringend Punkte, um nicht Gefahr zu laufen, erstmals in der CL-Geschichte die K.o.-Phase zu verpassen. Die Bullen wollen sich vor 4.500 mitgereisten Fans im frisch renovierten Bernabeu dennoch bestmöglich verkaufen. „Wir dürfen nicht in Ehrfurcht erstarren“, betonte Letsch vor seiner Champions-League-Premiere. „Es ist ein absolutes Highlight, trotzdem dürfen wir das Spiel nicht anders angehen, nur weil es Real Madrid ist. Wir werden in Phasen versuchen mutig zu sein, das ist der Schlüssel.“