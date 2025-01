Champions League: Was für Salzburg bei Real Madrid auf dem Spiel steht

Größer könnte die Bühne kaum sein: Salzburg trifft zum Auftakt 2025 am Mittwoch in der Champions League auf Real Madrid (21 Uhr/live Canal+). 80.000 Zuschauer passen ins Estadio Bernabeu in der spanischen Hauptstadt. Die gegnerische Mannschaft ist gespickt mit Stars wie Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Vinicius jr. oder Altmeister Luka Modric – einige der besten Spieler, die der Weltfußball derzeit zu bieten hat. Real ist außerdem Rekordsieger in der Königsklasse und peilt den zehnten Titel an.

Die Rollen sind verteilt

„Viel klarer als in diesem Spiel können die Rollen nicht verteilt sein“, sagt Salzburg-Trainer Thomas Letsch auf die Frage nach der Ausgangslage. Die Aufstiegschancen des österreichischen Vizemeisters sind nur noch theoretischer Natur – auch, weil Real noch Punkte im Kampf um den Aufstieg braucht. „Wir wollen uns so gut wie möglich präsentieren“, gab Innenverteidiger Kamil Piatkowski vor dem Abflug zu Protokoll. Es steht also viel auf dem Spiel – in dem es auch einige erste Male geben wird.