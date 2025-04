Champions League: Arsenal und PSG jagen den ersten Titel

Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. Arsenal und PSG treffen im Halbfinale der Champions League aufeinander, beide haben den Titel noch nie gewonnen.

Arsenal ist ersatzgeschwächt, zeigt jedoch nach dem 5:1 gegen Real Madrid Selbstbewusstsein.

PSG kommt nach der ersten Saisonniederlage gegen Nizza nach London, Enrique bleibt optimistisch. Zusammenfassung öffnen Zusammenfassung schließen

Beide Schwergewichte haben die Fußball-Champions-League noch nicht gewonnen. Arsenal und Paris Saint-Germain duellieren sich am Dienstag (21.00/Sky) im Halbfinal-Hinspiel in London. Die „Gunners“ wollen im heimischen Stadion die Basis für den Gang zum Endspiel nach München legen, für PSG setzen sich die englischen Wochen fort. Nach Liverpool und Aston Villa möchten die Franzosen den nächsten Premier-League-Klub zu Fall bringen. PSG kommt als Meister in die englische Hauptstadt und mit den beiden vielleicht besten Dribblern der Gegenwart: Ousmané Dembelé und Khvicha Kvaratskhelia treffen auf einen adaptierten Abwehrverbund, der allerdings schon Reals Offensive gekonnt kaltstellte. Nach dem beeindruckenden Viertelfinal-Triumph über Real Madrid (5:1) kann Arsenal mit breiter Brust auftreten. Nur dem FC Barcelona, der am Mittwoch im zweiten Semifinale Inter Mailand empfängt, werden von den Buchmachern größere Chancen auf den Titel in der Königsklasse attestiert. Bukayo Saka soll wieder Arsenals Offensive beleben, Declan Rice wie zuletzt das formstarke Bindeglied zwischen Angriff und Abwehr sein. Rice fabrizierte gegen Real zwei Traumtore per Freistoß, er führte zudem die Statistik der abgegebenen Torschüsse und abgefangenen Bälle an. Schwer wiegt die Gelbsperre von Mittelfeld-Abräumer Thomas Partey, weil Jorginho verletzt und Mikel Merino fraglich ist.

Mit Mikel Arteta (Arsenal) und Luis Enrique (PSG) sitzen Spanier auf den Trainerbänken. Beide Teams ließen es zuletzt in der Liga bei wenig Rotation schleifen. PSG bezog beim 1:3 gegen OGC Nizza die erste Saisonniederlage in der Ligue 1 - trotz 13:3 Torschüssen. „Ich mache mir keine Sorgen“, sagte Enrique, nachdem seine Elf verschwenderisch mit „30 Chancen“ umgegangen war. Man habe längst bewiesen, die beste Mannschaft Frankreichs zu sein. „Jetzt müssen wir mutig sein und daran glauben, dass wir die Champions League gewinnen können.“ Auch Arsenal agierte beim 2:2 gegen Oliver Glasners Crystal Palace am Mittwoch „nicht auf unserem besten Level“ (Arteta). Wirklich beunruhigen wird den Trainer, der seine Profilaufbahn einst zur Jahrtausendwende bei PSG ins Rollen brachte, das Remis nicht. Auch den Siegen gegen Real und dem 7:1 gegen Eindhoven ging ein Remis voraus.

Arsenal steht erstmals seit 2009 wieder im Halbfinale, die bisher einzige Finalteilnahme ist 19 Jahre her. Im Stade de France in Paris gab es 2006 eine 1:2-Niederlage gegen Barcelona. Die große Finalbühne war seither anderen Premier-League-Teams vergönnt. Liverpool, Chelsea, Manchester United, Manchester City und selbst Tottenham schafften es ins Endspiel. 14 Jahre ist es her, dass der Staatsfonds „Qatar Sports Investments“ den erst 1970 gegründeten Paris Saint-Germain Football Club übernahm. Der Gewinn des begehrten Henkelpokals gelang den Hauptstädtern aber trotz der Milliarden-Investitionen aus Katar bisher nicht. Der einzige internationale Titel ist weiter der Cup der Cupsieger 1996 (1:0 im Finale gegen Rapid). 2020 fehlte in der Champions League in Lissabon nur der letzte Schritt. Vor leeren Zuschauerrängen bremsten der FC Bayern und David Alaba den PSG-Angriff um Kylian Mbappé und Neymar aus (1:0).

Mittlerweile kommen die Pariser nicht mehr als All-Star-Team, aber mit viel aufregendem Talent daher. „Wir wollen Spieler, die hungrig sind“, predigt Luis Enrique. Er hat aus Hochbegabten wie Désiré Doué (19) und Warren Zaire-Emery (19) sowie sündhaft teuren Transfers wie Kvaratskhelia oder João Neves ein stimmiges Ensemble geformt. Als zentraler Stürmer spielt der bisherige Co-Star Dembelé nun die erste Geige. 32 Tore in allen Wettbewerben sind dem 27-Jährigen heuer gelungen, darunter sieben in der Königsklasse. Gegen Arsenal hat PSG bei fünf Duellen (drei Remis, zwei Niederlagen) noch nicht gewonnen. In der 2. Runde der CL-Ligaphase gab es eine 0:2-Niederlage, 1994 im Cup der Cupsieger ein Semifinalduell. Nach einem 1:1 im Parc des Princes setzte sich Arsenal dank eines Heim-1:0 durch - und holte danach den Titel.