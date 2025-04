Ausraster von Rüdiger: Experten fordern Ausschluss aus DFB-Team

Der deutsche Rekordnationalspieler Lothar Matthäus forderte Konsequenzen für Antonio Rüdiger in der DFB-Auswahl nach dessen Ausraster im spanischen Pokalfinale. Bundestrainer Julian Nagelsmann müsse reagieren. „Das ist ja auch seine Aufgabe“, sagte der 64-Jährige in der Sendung „Sky90“. Der Deutsche Fußball-Bund - in dem Fall Nagelsmann - könne mit Rüdiger jetzt nicht nur ein Gespräch führen „und die Sache dann unter den Teppich kehren“. Es müsse auch ein Zeichen nach außen gesetzt werden, betonte Matthäus.