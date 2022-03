Überraschungen im Achtelfinale der Champions League: Ronaldo out

Gegen das Defensiv-Bollwerk Atlético Madrid Tore zu schießen, ist kein leichtes Unterfangen. Es sei denn, man ist ein famoser Stürmer – am besten man heißt gleich Cristiano Ronaldo, der gegen die Madrilenen bereits 25 Mal traf.

Doch dann gibt es auch diese Tage, in denen Gesetzmäßigkeiten außer Kraft treten. Der Superstar von Manchester United, der am Dienstag gegen die Spanier meist über die Seite kam und nicht den klassischen Mittelstürmer gab, blieb diesmal zwar nicht ganz farb-, aber torlos. Nach dem 1:1 im Hinspiel siegte Atlético in Manchester mit 1:0.

Goalie mit Köpfchen

Die erste Chance in Manchester hatten die Gastgeber, einen Schuss von Elanga wehrte Tormann Oblak etwas unüblich mit dem Kopf ab. Die Briten waren leicht überlegen, die Gäste aber effektiver.

Ein Treffer von João Félix wurde in der 34. Minute wegen einer Abseitsstellung aberkannt, sieben Minuten später sorgte aber Renan Lodi für Zählbares. Der brasilianische Verteidiger köpfelte eine ideale Flanke des herausragenden Griezmann ein.