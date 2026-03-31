Tor in letzter Sekunde: Nun lebt die EM-Chance für die U21

Mit dem letzten Angriff hat es doch noch geklappt. Österreich hält den Traum von der U21-EM-Endrunde in letzter Sekunde am Leben. Salzburg-Verteidiger Jannik Schuster erlöste die Hausherren in der 94. Minute nach einem Eckball mit dem 2:1-Siegestreffer.

Das ÖFB-Team gab im Heimspiel gegen Belarus spät die Führung aus der Hand, bei einer Niederlage wäre die EM-Chance praktisch auf null gesunken. Rapid-Stürmer Nikolaus Wurmbrand (62.) brachte Österreichs U21-Nationalteam in Führung. Ruslan Myalkovskiy (88.) schockte Rot-Weiß-Rot mit dem späten Ausgleich, ehe Schuster noch traf (94.). „Ich bin froh, dass wir uns am Schluss noch belohnt haben. Wir hatten sehr viele Chancen, aber es war ein sehr zerfahrenes Spiel“, sagte ein erleichterter Wurmbrand.

Die Mannschaft von Teamchef Peter Perchtold zog damit an der Spitze der Qualifikationsgruppe I mit Belgien und Dänemark gleich, die beide ebenfalls bei zehn Punkten halten, aber jeweils ein Spiel weniger absolviert haben.