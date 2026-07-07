In der Verlängerung: ÖFB-U19-Frauen scheitern im EM-Halbfinale

Die U19-Nationalmannschaft der ÖFB-Frauen unterliegt auf bittere Weise Deutschland mit 0:1 n.V. und verpasst nach der historischen ersten Halbfinal-Teilnahme den erstmaligen Aufstieg in das Finale der Europameisterschaft.

Die DFB-Frauen erwischen den besseren Start in die Partie. Sophie Hoke (2.) klärt den Sträßer-Schuss zum Eckball. Laila Portella (7.) schreibt erfolglos Österreichs erste Aktion an. Ella Herbst (25.) zieht aus der Distanz auf das Tor ab, scheitert aber an DFB-Schlussfrau Jane Krumme.

Schockmoment für die Hackl-Elf: Kapitänin Valentina Illinger (39.) geht einmal mehr ohne Fremdeinwirkung zu Boden und muss ausgewechselt werden. Es kommt Anika Hofschweiger.