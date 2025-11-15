U17-WM: ÖFB-Youngsters gegen Tunesien Favorit

Österreichs Burschen wollen sich auch zum Auftakt der K.o.-Phase bei der U17-WM in Katar nicht bremsen lassen. Die ÖFB-Auswahl von Teamchef Hermann Stadler geht am Samstag (16.45 Uhr/live bzw. im Livestream frei empfangbar auf Sky) als Favorit ins Sechzehntelfinale gegen Tunesien. Die Österreicher haben als eines von lediglich vier Teams neben Italien, Argentinien und den USA alle drei Gruppenspiele gewonnen. Lediglich die Argentinier wiesen eine bessere Tordifferenz auf.

Die Tunesier besiegten in der Gruppenphase Fidschi mit 6:0, mussten sich aber auch Argentinien (0:1) und Belgien (0:2) nur knapp geschlagen geben. „K.o.-Spiele haben ihren eigenen Charakter“, betonte Österreichs Co-Trainer Mario Huemerlehner. „Mit dem nötigen Respekt vor dem Gegner und der Aufgabe bin ich überzeugt, dass wir ein gutes Ergebnis erzielen können.“ Bei einem Gleichstand nach der regulären Spielzeit geht es bei der U17-WM nicht in eine Verlängerung, sondern direkt ins Elfmeterschießen.