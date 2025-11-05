U17-WM: Österreichs Talente legen gegen Saudi-Arabien einen Traumstart hin

Aller Anfang ist gelungen. Und die ersten drei Punkte im Turnier könnten unter Umständen sogar zum Aufstieg ins Sechzehntel-Finale reichen.

Österreich schlug Saudi-Arabien durch einen verwandelten Elfmeter von Johannes Moser 1:0. Es war somit der erste Sieg einer österreichischen U-17-Nationalmannschaft bei einer WM überhaupt.