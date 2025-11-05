U17-WM: Österreichs Talente legen gegen Saudi-Arabien einen Traumstart hin
Das Team von Trainer Hermann Stadler gewann zum Auftakt 1:0. Der Sieg hätte höher ausfallen müssen.
Aller Anfang ist gelungen. Und die ersten drei Punkte im Turnier könnten unter Umständen sogar zum Aufstieg ins Sechzehntel-Finale reichen.
Österreich schlug Saudi-Arabien durch einen verwandelten Elfmeter von Johannes Moser 1:0. Es war somit der erste Sieg einer österreichischen U-17-Nationalmannschaft bei einer WM überhaupt.
I)n der ersten Hälfte musste Luca Weinhandl wegen Gelbrot vorzeitig den Platz verlassen. Österreich ließ sich in Unterzahl nicht beeindrucken und erzeugte Druck. Mit Erfolg. Nach einem Foul an Dobsi gab es Elfmeter, den Moser zum Sieg verwandelte.
Einen weiteren Strafstoß in der Nachspielzeit verschoss Markovic, dazu wurden im Finish weitere gute Chancen auf einen höheren Sieg vergeben.
