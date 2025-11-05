U17-Weltmeisterschaft: Österreich will Saudi-Arabien in die Wüste schicken

Das ÖFB-Team weilt bereits seit einer Woche in Katar, hatte somit ausreichend Zeit für die Akklimatisierung. „Wir haben richtig gute Bedingungen gehabt – was die Trainingsplätze, das Hotel und das Essen betrifft“, freut sich Teamchef Hermann Stadler. Für die kulinarisch-sportlichen Genüsse zeichnet sich Roland Trappmaier vom Lokal „Zum Friedensrichter“ verantwortlich. Gute Stimmung geht bekanntlich durch den Magen. „Die Jungs sind gut drauf, der Fokus wird von Tag zu Tag größer“, so Stadler, dessen Mannschaft schon seit knapp einem Jahr ungeschlagen ist.

Die Statistik sollte Selbstvertrauen geben für den Auftakt am Mittwoch (14.30 Uhr/live auf Sky) gegen Saudi-Arabien. Bei den WM-Generalproben konnte sich das Team in Wien am ÖFB-Campus zweimal gegen Italien durchsetzen (1:0, 2:1). In der Eliterunde der EM-Quali, die ausschlaggebend für die erfolgreiche WM-Qualifikation war, holte die ÖFB-Auswahl ein 3:3 gegen Spanien, ein 2:2 gegen Deutschland und feierte einen 2:1-Sieg gegen Norwegen. Bei der WM in Katar, an der insgesamt 48 Nationen teilnehmen, schaffen es 32 in das Sechzehntelfinale. Nämlich die Gruppen-Ersten, die Zweiten und die acht besten Dritten.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © GEPA pictures/GEPA pictures/ Armin Rauthner