U-21-EM: Keine Sieges-Party nach Wolfs Beinbruch-Schock

Österreichs U21-Teamspieler Hannes Wolf ist nach seinem erlittenen Bruch des rechten Außenknöchels bereits auf dem Weg in die Heimat. Das bestätigte ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel am Montag im Rahmen des Trainings der ÖFB-Reservisten in Corno di Rosazzo. "Er hat im Spital einen Gips bekommen, die Nacht bei uns im Teamquartier verbracht und ist am Weg nach Salzburg", so Schöttel.

Neben der Familie sei man nach dem 2:0-Sieg gegen Serbien bei der ÖFB-U21-EM-Premiere noch im Stadion in Austausch mit Wolfs bisherigem Arbeitgeber Salzburg und seinem kommenden Klub Leipzig gewesen. Über die Art der Behandlung gibt es noch keine Informationen. "Die Ärzte werden aber ganz sicher die richtige Lösung finden", war sich Schöttel sicher.